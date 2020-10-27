Лукашенко наказав відрахувати студентів, які виходять на протест

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко наказав відраховувати студентів, які взяли участь у мітингах проти нього.

Джерело: Telegram-канал Лукашенка, який транслює відео з наради з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів

Пряма мова Лукашенка: "Нікого не треба вмовляти: ні робітників, ні студентів, нікого. Ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців. Зараз такий момент, коли кожен має вибирати в своєму житті тут дорогу, по якій він буде рухатися. Не тільки він, але й діти.

Не хочуть працівники працювати – не треба. Але їх одиниці, які не хочуть.

Студенти прийшли вчитися – вчіться. Хто хоче, той хай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції, він втрачає право бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони мають бути відраховані. Те саме і викладачі. Їх теж одиниці, але які гидко ведуть себе у вузах".

Деталі: Лукашенко також заявив, що протягом останніх кількох днів мітингувальники перейшли "червону лінію" і їхні дії можна розцінювати, як дії "організованих приступних груп з ознаками тероризму".

Що цьому передувало: