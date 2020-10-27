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Лукашенко приказал отчислить студентов, которые выходят на протесты

Вторник, 27 октября 2020, 13:44

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко приказал отчислять студентов, которые приняли участие в митингах против него.

Источник: Telegram-канал Лукашенко, который транслирует видео с совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания

Прямая речь Лукашенко: "Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни здесь дорогу, по которой он будет двигаться. Не только он, но и дети.

Не хотят работники работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят.

Студенты пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он теряет право быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены. То же и преподаватели. Их тоже единицы, но которые противно ведут себя в вузах".

Детали: Лукашенко также заявил, что в течение последних нескольких дней митингующие перешли "красную линию" и их действия можно расценивать, как действия "организованных приступних групп с признаками терроризма".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа идут протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы.
  • 13 октября оппозиционерка Светлана Тихановская, которая находится в Литве, объявила Александру Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
  • В ночь на 27 октября Тихановская призвала к забастовке - и в Беларуси начались забастовкина заводах и среди студентов.
  • Протестующих регулярно задерживает милиция. По информации МВД Беларуси, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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