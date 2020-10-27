Матч "Шахтаря" і "Борусії" в Києві також пройде з глядачами
Матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія" у Києві 3 листопада відбудеться з глядачами.
Джерело: сайт "Шахтаря"
Дослівно: "3 листопада в Києві "Шахтар" прийме менхенгладбахську "Боруссію". Гра 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок о 19:55. Рішення МОЗ: матч – з глядачами!".
Деталі: Відзначається, що ФК "Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я, у якому повідомляється, що можливе залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія".
У сектори можуть пропускати не більше ніж 15% від кількості уболівальників, яких може вмістити НСК "Олімпійський".
Відзначається, що під час проведення матчу приймаюча сторона повинна суворо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.
Передісторія:
- Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" на НСК "Олімпійський" у Києві 27 жовтня відбудеться з глядачами.
- 21 жовтня Донецький "Шахтар" у першому турі Ліги Чемпіонів на виїзді здолав мадридський "Реал" з рахунком 3:2.