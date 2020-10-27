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Матч "Шахтаря" і "Борусії" в Києві також пройде з глядачами

Вівторок, 27 жовтня 2020, 15:35
Фото з Facebook ФК

Матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія" у Києві 3 листопада відбудеться з глядачами.

Джерело: сайт "Шахтаря"

Дослівно: "3 листопада в Києві "Шахтар" прийме менхенгладбахську "Боруссію". Гра 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок о 19:55. Рішення МОЗ: матч – з глядачами!".

Деталі: Відзначається, що ФК "Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я, у якому повідомляється, що можливе залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія".

У сектори можуть пропускати не більше ніж 15% від кількості уболівальників, яких може вмістити НСК "Олімпійський".

Відзначається, що під час проведення матчу приймаюча сторона повинна суворо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Передісторія:

Українська правда
Теми: футболкоронавірусКиїв


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