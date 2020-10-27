Матч "Шахтера" и "Борусии" в Киеве также пройдет со зрителями
Матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" в Киеве 3 ноября состоится со зрителями.
Источник: сайт "Шахтера"
Дословно: "3 ноября в Киеве "Шахтер" примет менхенгладбахскую "Боруссию". Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55. Решение МОЗ: матч – со зрителями!".
Детали: Отмечается, что ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья, в котором сообщается, что возможно привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия".
В сектора могут пропускать не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".
Отмечается, что при проведении матча принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер.
Предыстория:
- Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" на НСК "Олимпийский" в Киеве 27 октября состоится со зрителями.
- 21 октября донецкий "Шахтер" в первом туре Лиги Чемпионов на выезде одолел мадридский "Реал" со счетом 3:2.