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Матч "Шахтера" и "Борусии" в Киеве также пройдет со зрителями

Вторник, 27 октября 2020, 15:35
Фото с Facebook ФК

Матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" в Киеве 3 ноября состоится со зрителями.

Источник: сайт "Шахтера"

Дословно: "3 ноября в Киеве "Шахтер" примет менхенгладбахскую "Боруссию". Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55. Решение МОЗ: матч – со зрителями!".

Детали: Отмечается, что ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья, в котором сообщается, что возможно привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия".

В сектора могут пропускать не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".

Отмечается, что при проведении матча принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: футболкоронавирусКиев


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