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Корнієнко вважає результат "Слуги народу" на місцевих виборах великим успіхом

Вівторок, 27 жовтня 2020, 19:10
Дмитро Ларін, УП

Глава партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко каже, що ця політсила завела в обласні і районні ради найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь в місцевих виборах.

Джерело: Корнієнко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Корнієнко вважає такий результат великим успіхом, оскільки "Слуга народу" - молода партія і раніше не була представлена ​​в місцевих органах влади, а "тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні".

Політик заявив, що за результатами паралельного підрахунку штабом голосів з 70% виборчих дільниць партія "Слуга народу" виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів.

За даними штабу, на виборах депутатів обласних рад по всій країні "Слуга народу" отримала 327 мандатів з 1660 можливих (тобто 20%). При цьому партія "Європейська солідарність" отримала 269 мандатів (або 16%), ОТЗЖ - 220 (13%), "Батьківщина" - 180 (10%), інші - менше 10%.

На виборах до райрад "Слуга народу" отримала по всій країні 908 мандатів з 5366 можливих (або 17%). На другому місці - ОПЗЖ, у якої 814 мандатів (або 15%), третє місце займає "Європейська солідарність" з 687 мандатами (13%).

З 1395 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від "Слуги народу" "очолили 196 (тобто 15%). Найбільше голів ОТГ від" Слуги народу "- в Київській, Харківській (по 18 голів), Миколаївській і Сумській (по 17 голів) і Кіровоградській (15) областях. Представники "Слуги народу" очолили громади в кожній області.

Пряма мова: "Такий результат" Слуги народу "свідчить про те, що прагнення до об'єднання суспільства і пошуку спільного знаменника, якими керується партія Володимира Зеленського, значно ближче багатьом громадянам України, ніж риторика розбрату і протистояння, яку почати використовують інші політичні сили для мобілізації свого електорату".

Нагадаємо: Станом на день 27 жовтня лише у 6 областях дільниці повністю закінчили підрахунок голосів. Центральна виборча комісія попереджала, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах буде тривалим.

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Теми: Слуга народувибори


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