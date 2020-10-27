Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко вважає результат "Слуги народу" на місцевих виборах великим успіхом

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:10
Корнієнко вважає результат Слуги народу на місцевих виборах великим успіхом
Дмитро Ларін, УП

Глава партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко каже, що ця політсила завела в обласні і районні ради найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь в місцевих виборах.

Джерело: Корнієнко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Корнієнко вважає такий результат великим успіхом, оскільки "Слуга народу" - молода партія і раніше не була представлена ​​в місцевих органах влади, а "тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні".

Політик заявив, що за результатами паралельного підрахунку штабом голосів з 70% виборчих дільниць партія "Слуга народу" виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів.

За даними штабу, на виборах депутатів обласних рад по всій країні "Слуга народу" отримала 327 мандатів з 1660 можливих (тобто 20%). При цьому партія "Європейська солідарність" отримала 269 мандатів (або 16%), ОТЗЖ - 220 (13%), "Батьківщина" - 180 (10%), інші - менше 10%.

На виборах до райрад "Слуга народу" отримала по всій країні 908 мандатів з 5366 можливих (або 17%). На другому місці - ОПЗЖ, у якої 814 мандатів (або 15%), третє місце займає "Європейська солідарність" з 687 мандатами (13%).

З 1395 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від "Слуги народу" "очолили 196 (тобто 15%). Найбільше голів ОТГ від" Слуги народу "- в Київській, Харківській (по 18 голів), Миколаївській і Сумській (по 17 голів) і Кіровоградській (15) областях. Представники "Слуги народу" очолили громади в кожній області.

Пряма мова: "Такий результат" Слуги народу "свідчить про те, що прагнення до об'єднання суспільства і пошуку спільного знаменника, якими керується партія Володимира Зеленського, значно ближче багатьом громадянам України, ніж риторика розбрату і протистояння, яку почати використовують інші політичні сили для мобілізації свого електорату".

Нагадаємо: Станом на день 27 жовтня лише у 6 областях дільниці повністю закінчили підрахунок голосів. Центральна виборча комісія попереджала, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах буде тривалим.

Читайте також: Лозінський, Штепа, Попов, Дубневич, Рищук. Найбільш одіозні камбеки виборів-2020

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: