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Корниенко считает результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом

Вторник, 27 октября 2020, 19:10
Дмитрий Ларин, УП

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко, говорит, что эта политсила завела в областные и районные советы больше всего депутатов среди всех политических сил, принимавших участие в местных выборах.

Источник: Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Корниенко считает такой результат большим успехом, поскольку "Слуга народа" - молодая партия и ранее не была представлена в местных органах власти, а "теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе".

Политик заявил, что по результатам параллельного подсчета штабом голосов с 70% избирательных участков партия "Слуга народа" выходит на первое место по количеству полученных мандатов в советах областного и районного уровней.

По данным штаба, на выборах депутатов областных советов по всей стране "Слуга народа" получила 327 мандатов из 1660 возможных (т.е. 20%). При этом партия "Европейская солидарность" получила 269 мандатов (или 16%), ОПЗЖ - 220 (13%), "Батькивщина" - 180 (10%), другие - менее 10%.

На выборах в райсоветы "Слуга народа" получила по всей стране 908 мандатов из 5366 возможных (или 17%). На втором месте - ОПЗЖ, у которой 814 мандатов (или 15%), третье место занимает "Европейская солидарность" с 687 мандатами (13%).

Из 1395 объединенных территориальных громад (ОТГ) кандидаты от "Слуги народа"" возглавили 196 (то есть 15%). Больше всего голов ОТГ от "Слуги народа" - в Киевской, Харьковской (по 18 голов), Николаевской и Сумской (по 17 голов) и Кировоградской (15) областях. Представители "Слуги народа" возглавили громады в каждой области.

Прямая речь: "Такой результат "Слуги народа" свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую начать используют другие политические силы для мобилизации своего электората".

Темы: Слуга народавиборы


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