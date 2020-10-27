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Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи

Вівторок, 27 жовтня 2020, 19:22

Київська міська територіальна виборча комісія готова до прийому протоколів з результатами виборів, але ще жоден райвиборчком не готовий їх здавати.

Джерело: голова комісії Валентина Королькова на онлайн-брифінгу у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На цю хвилину жоден район, жоден тервиборчком не готовий приїхати в міську територіальну виборчу комісію для того, щоб здати протоколи".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи правда, що нині діючий міський голова Віталій Кличко перемагає у виборах мера в першому турі, Королькова наголосила, що це можна буде сказати тільки після того, як міська територіальна виборча комісія отримає протоколи від районних ТВК.

Вона підкреслила, що міська територіальна виборча комісія готова до прийому протоколів.

За словами глави міськвиборчкому, на засідання Київської міської територіальної виборчої комісії, яке триває, будуть пропускати всіх за посвідченнями членів комісій і спостерігачів.

Королькова нагадала, що міська ТВК видала посвідчення 18 тисячам спостерігачам від політичних партій і громадських організацій.

Що передувало: Центральна виборча комісія попереджала, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах буде тривалим.

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Теми: вибориКиїв


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