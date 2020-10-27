Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:22
Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи

Київська міська територіальна виборча комісія готова до прийому протоколів з результатами виборів, але ще жоден райвиборчком не готовий їх здавати.

Джерело: голова комісії Валентина Королькова на онлайн-брифінгу у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На цю хвилину жоден район, жоден тервиборчком не готовий приїхати в міську територіальну виборчу комісію для того, щоб здати протоколи".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи правда, що нині діючий міський голова Віталій Кличко перемагає у виборах мера в першому турі, Королькова наголосила, що це можна буде сказати тільки після того, як міська територіальна виборча комісія отримає протоколи від районних ТВК.

Вона підкреслила, що міська територіальна виборча комісія готова до прийому протоколів.

За словами глави міськвиборчкому, на засідання Київської міської територіальної виборчої комісії, яке триває, будуть пропускати всіх за посвідченнями членів комісій і спостерігачів.

Королькова нагадала, що міська ТВК видала посвідчення 18 тисячам спостерігачам від політичних партій і громадських організацій.

Що передувало: Центральна виборча комісія попереджала, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах буде тривалим.

Читайте також: Перша поразка Зеленського. Як пройшли вибори у Києві

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: