Выборы-2020: в Киеве еще ни один райизбирком не готов сдавать протоколы

Киевская городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать.

Источник: глава комиссии Валентина Королькова на онлайн-брифинге во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На данную минуту ни один район, ни один теризбирком не готов приехать в городскую территориальную избирательную комиссию для того, чтобы сдать протоколы".

Детали: Отвечая на вопрос, правда ли, что ныне действующий городской голова Виталий Кличко побеждает в выборах мэра в первом туре, Королькова подчеркнула, что это можно будет сказать только после того, как городская территориальная избирательная комиссия получит протоколы от районных ТИК.

Она подчеркнула, что городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов.

По словам главы горизбиркома, на заседание Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которое продолжается, будут пропускать всех по удостоверениям членов комиссий и наблюдателей.

Королькова напомнила, что городская ТИК выдала удостоверения 18 тысячам наблюдателям от политических партий и общественных организаций.

Что было ранее: Центральная избирательная комиссия предупреждала, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах будет длительным.

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