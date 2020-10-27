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"Шахтар" зберіг очко в матчі Ліги Чемпіонів з "Інтером"

Вівторок, 27 жовтня 2020, 21:52

У другому турі Ліги Чемпіонів донецький "Шахтар" та міланський "Інтер" зіграли у нульову нічию.

Матч пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок 27 жовтня.

У стартові хвилин десять на полі була рівна гра, а далі вже перевага була за міланцями. На 16-й хвилині Ромелу Лукаку вибіг сам на сам з Анатолієм Трубіним, але не зумів переграти воротаря "Шахтаря". Удар на добивання Нікола Барелла прийшовся у поперечку воріт. Через дві хвилини Трубін відбиває ще один удар від Барелли.

На 22-й хвилині знову удар від Лукаку, але цього разу повз ворота. У "Шахтаря" перший удар у площину воріт стався на 35-й хвилині, коли Маркос Антоніо пробив прямо в руки Саміру Хандановичу. На 42-й хвилині Трубін знову рятує свою команду. Зі штрафного бив Лукаку і від руки Трубіна м`яч вдруге у цій грі влучає в поперечку воріт.

У другому таймі на полі мало що змінилося. "Інтер" продовжував атакувати і створювати моменти, а гірники відбивалися. На 54-й хвилині "Інтер" втрачає ще один 100% момент біля воріт донеччан. Удар Марцело Брозовича Трубін відбиває перед собою і Лаутаро Мартінес не влучає у порожні ворота з метрів восьми.

Багато моментів у другому таймі "Шахтар" не дав створити біля своїх воріт, хоча напруга у штрафній гірників не зникала до закінчення зустрічі. Втім "Шахтар" зумів зберегти свої ворота "сухими" і здобув позитивний результат у другому поспіль матчі Ліги Чемпіонів.

Варто додати, що за весь матч "Шахтар" завдав один удар у площину воріт "Інтера". Гості чотири рази били по воротах Трубіна.

Поєдинок пройшов із глядачами. За даними пресслужби гірників, на стадіоні були присутні 10 178 уболівальників.

Після стартових двох матчів Ліги Чемпіонів у "Шахтаря" чотири очки.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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