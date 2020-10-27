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"Шахтер" сохранил очко в матче Лиги Чемпионов с "Интером"

Вторник, 27 октября 2020, 20:52
Шахтер сохранил очко в матче Лиги Чемпионов с Интером

Во втором туре Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" сыграли в нулевую ничью.

Матч прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник 27 октября.

В стартовые десять минут на поле была равная игра, а дальше уже преимущество было за миланцами. На 16-й минуте Лукаку выбежал один на один с Анатолием Трубиным, но не сумел переиграть вратаря "Шахтера". Удар на добивание Никола Барелла пришелся в перекладину ворот. Через две минуты Трубин отражает еще один удар от Барелли.

На 22-й минуте снова удар от Лукаку, но на этот раз мимо. У "Шахтера" первый удар в створ ворот произошел на 35-й минуте, когда Маркос Антонио пробил прямо в руки Самиру Хандановичу. На 42-й минуте Трубин снова спасает свою команду. Со штрафного бил Лукаку и от руки Трубина мяч второй раз в этой игре попадает в перекладину ворот.

Во втором тайме на поле мало что изменилось. "Интер" продолжал атаковать и создавать моменты, а горняки отбивались. На 54-й минуте "Интер" теряет еще один 100% у ворот дончан. Удар Брозовича Трубин отражает перед собой и Лаутаро Мартинес не попадает в пустые ворота метров с восьми.

Много моментов во втором тайме "Шахтер" не позволил создать у своих ворот, хотя напряжение в штрафной горняков не исчезало до окончания встречи. Впрочем, "Шахтер" сумел сохранить свои ворота "сухими" и получил положительный результат во втором подряд матче Лиги Чемпионов.

Стоит добавить, что за весь матч "Шахтер" нанес один удар в створ ворот "Интера". Гости четыре раза били по воротам Трубина.

Поединок прошел со зрителями. По данным пресс-службы горняков, на стадионе присутствовало 10 178 болельщиков.

После стартовых двух матчей Лиги Чемпионов у "Шахтера" четыре очка.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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