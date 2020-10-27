Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19

Вівторок, 27 жовтня 2020, 22:41
фото: Фейсбук Садового

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що його дружина та теща отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. У нього самого тест негативний.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: Катерина (дружина – ред.) разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім’ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет".

Деталі: Мер Львова наступні декілька днів проведе на самоізоляції, але пообіцяв вийти на роботу, якщо повторний тест буде негативним. З хворими рідними не контактуватиме до отримання ними негативних тестів.

Нагадаємо: В Україні низка політиків вже перехворіли на COVID. Зокрема, лідери партій "ЄС" п’ятий президент Петро Порошенко, "Батьківщини" Юлія Тимошенко, "Голосу" Кіра Рудик.

Українська правда
Теми: Садовийкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів

оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

Усі новини...
Садовий
Львів’яни вирішили, що буде другий тур – Садовий про результати виборів
Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука
Садовий передумав і вчетверте висуватиметься в мери Львова
Останні новини
23:03
В Італії після зниження захворюваності новий антирекорд заражень
22:41
Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19
22:13
Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ
21:55
Новини економіки: ринок акцій США обвалився, ціни на газ зросли
21:52
"Шахтар" зберіг очко в матчі Ліги Чемпіонів з "Інтером"
21:40
Уряд Угорщини почав агітацію не лише на українських, а й на американських виборах
21:24
Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів
21:10
Водії судяться з Uber через "звільнення алгоритмом"
20:52
Зеленський про рішення ОАСК щодо НАБУ: Буде оскаржене
20:44
Імпорт в Україну зростає, але лише у гривні - аналітики
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!