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Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19

Вівторок, 27 жовтня 2020, 21:41
Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19
фото: Фейсбук Садового

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що його дружина та теща отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. У нього самого тест негативний.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: Катерина (дружина – ред.) разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім’ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет".

Деталі: Мер Львова наступні декілька днів проведе на самоізоляції, але пообіцяв вийти на роботу, якщо повторний тест буде негативним. З хворими рідними не контактуватиме до отримання ними негативних тестів.

Нагадаємо: В Україні низка політиків вже перехворіли на COVID. Зокрема, лідери партій "ЄС" п’ятий президент Петро Порошенко, "Батьківщини" Юлія Тимошенко, "Голосу" Кіра Рудик.

Українська правда

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Теми: Садовийкоронавірусепідемія
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