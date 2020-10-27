Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. У него самого тест отрицательный.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: Екатерина (жена - ред.) Вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет".

Детали: Мэр Львова следующие несколько дней проведет на самоизоляции, но пообещал выйти на работу, если повторный тест будет отрицательным. С больными родными не будет контактировать до получения ими негативных тестов.

Напомним: В Украине ряд политиков уже переболели COVID. В частности, лидеры партий "ЕС" пятый президент Петр Порошенко,, "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "Голоса" Кира Рудык.