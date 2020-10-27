Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19

Вторник, 27 октября 2020, 22:41
фото: Фейсбук Садового

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. У него самого тест отрицательный.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: Екатерина (жена - ред.) Вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет".

Детали: Мэр Львова следующие несколько дней проведет на самоизоляции, но пообещал выйти на работу, если повторный тест будет отрицательным. С больными родными не будет контактировать до получения ими негативных тестов.

Напомним: В Украине ряд политиков уже переболели COVID. В частности, лидеры партий "ЕС" пятый президент Петр Порошенко,, "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "Голоса" Кира Рудык.

Украинская правда
Темы: Садовыйкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

обновленоЗеленский хочет уволить Трофимова – источники

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

В округе Ляшко-Гунько осталось посчитать менее 5%. Ляшко все еще отстает

Все новости...
Садовый
Львовяне решили, что будет второй тур – Садовый о результатах выборов
Дело Стуса: Садовой просит не прятать книги из-за Медведчука
Садовый передумал и в четвертый раз будет выдвигаться в мэры Львова
Последние новости
23:38
Судьи КС приняли решение о "незаконном обогащении" в собственных интересах – НАПК
23:03
В Италии после снижения заболеваемости новый антирекорд заражений
22:41
Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19
22:13
Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ
21:55
Новости экономики: рынок акций США обвалился, цены на газ выросли
21:52
"Шахтер" сохранил очко в матче Лиги Чемпионов с "Интером"
21:40
Правительство Венгрии начало агитацию не только на украинских, но и на американских выборах
21:24
Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств
21:10
Водители судятся с Uber за "увольнение алгоритмом"
20:52
Зеленский о решении ОАСК по НАБУ: Будет обжаловано
Все новости...