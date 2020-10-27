Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19

Вторник, 27 октября 2020, 21:41
Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19
фото: Фейсбук Садового

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. У него самого тест отрицательный.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: Екатерина (жена - ред.) Вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет".

Детали: Мэр Львова следующие несколько дней проведет на самоизоляции, но пообещал выйти на работу, если повторный тест будет отрицательным. С больными родными не будет контактировать до получения ими негативных тестов.

Напомним: В Украине ряд политиков уже переболели COVID. В частности, лидеры партий "ЕС" пятый президент Петр Порошенко,, "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "Голоса" Кира Рудык.

Украинская правда
Темы: Садовыйкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: