Держдеп: США та весь світ солідарні з народом Білорусі
Середа, 28 жовтня 2020, 06:22
Представник Держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що Штати будуть продовжувати підтримувати протестувальників проти режиму Лукашенка в Білорусі.
Джерело: Ортагус в Twitter
Пряма мова: "США та весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення".
Що передувало: 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.
Нагадаємо:
- У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі. Затримали понад 300 людей
- Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.
- Опозиціонер Світлана Тихановська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.