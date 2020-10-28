Держдеп: США та весь світ солідарні з народом Білорусі

Представник Держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що Штати будуть продовжувати підтримувати протестувальників проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Джерело: Ортагус в Twitter

Пряма мова: "США та весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення".

Що передувало: 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.

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