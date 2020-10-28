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Держдеп: США та весь світ солідарні з народом Білорусі

Середа, 28 жовтня 2020, 06:22

Представник Держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що Штати будуть продовжувати підтримувати протестувальників проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Джерело: Ортагус в Twitter

Пряма мова: "США та весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення".

Що передувало: 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.

Нагадаємо: 

  • У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі. Затримали понад 300 людей
  • Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.
  • Опозиціонер Світлана Тихановська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства. 

Теми: БілорусьЛукашенко


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