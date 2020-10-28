Госдеп: США и весь мир солидарны с народом Беларуси
Среда, 28 октября 2020, 06:22
Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Штаты будут продолжать поддерживать протестующих против режима Лукашенко в Беларуси.
Источник: Ортагус в Twitter
Прямая речь: "США и весь мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали прекрасную мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и в дальнейшем поддерживать их законные стремления".
Что предшествовало: 27 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что лично приказал разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября.
Напомним:
- В Минске прошел 11-й многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста состоялись и в других городах Беларуси.
- Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек.