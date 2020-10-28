Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Притула привітав Кличка і назвав результат Попова у Києві "холодним душем"

Середа, 28 жовтня 2020, 08:37

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос", актор і шоумен Сергій Притула визнав перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів і висловив подив високим результатом представника "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Попова.

Джерело: пост на сторінці Притули у Facebook

Пряма мова: "Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу! (...)

Вкрай сумно констатувати той факт, що на сьомому році війни, в столиці воюючої країни, є можливим такий високий результат представника відверто проросійської політсили. Це холодний душ для нашого суспільства. І причина замислитись над подальшими кроками, щодо спільної боротьби за викорінення таких колаборантів з політичної карти України! (…)

Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції".

Деталі: Притула зазначив, що не мав "таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил за якими стоять впливові фінансово-промислові групи", тому працював через соцмережі та особисте спілкування -  пройшов цю кампанію "на ногах" по всьому Києву, у зустрічах з виборцями у районах.

Над вирішенням проблем, про які він чув від виборців, працюватиме далі депутатський корпус "Голосу", пообіцяв Притула. Він запевнив, що не збирається "відпускати їх роботу у вільне плавання".

На думку Притули, низька явка була не стільки через пандемію COVID-19, скільки через "тотальну зневіру людей у тому, що вони можуть своїм голосом на щось впливати, та незнання того, які повноваження завдяки децентралізації перейшли від центральної влади на місця".

Він вважає, що потрібно проводити просвітницьку роботу в цьому напрямку, особливо "серед молоді, яка вкотре програла ці вибори дисциплінованим виборцям пенсійного віку".

Теми: вибориКиївГолосПоповВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих

ОновленоЛяшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів

оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

Усі новини...
вибори
Хакери зламали передвиборчий сайт Трампа
Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі
Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи
Останні новини
10:00
Південна Корея може допомогти Україні в будівництві високошвидкісної залізниці
09:51
Хворими з COVID зайнята вже ледь не половина можливих ліжок у лікарнях
09:40
Посол Білорусі подав у відставку, бо Лукашенко не має права висловлювати волю народу
09:13
Курс гривні до долара та євро знову знизився
08:50
COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих
08:47
Німеччина на місяць введе суворі обмеження через коронавірус - ЗМІ
08:37
Притула привітав Кличка і назвав результат Попова у Києві "холодним душем"
08:12
У Франції половину місць в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом
08:00
Головні новини вівторка і ночі: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів
07:39
Війна на Донбасі: Росія чотири рази порушила "перемир'я"
Усі новини...