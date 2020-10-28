Притула привітав Кличка і назвав результат Попова у Києві "холодним душем"

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос", актор і шоумен Сергій Притула визнав перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів і висловив подив другим результатом представника "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Попова.

Джерело: пост на сторінці Притули у Facebook

Пряма мова: "Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом, на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу! (...)

Вкрай сумно констатувати той факт, що на сьомому році війни в столиці воюючої країни є можливим такий високий результат представника відверто проросійської політсили. Це холодний душ для нашого суспільства. І причина замислитись над подальшими кроками, щодо спільної боротьби за викорінення таких колаборантів з політичної карти України! (…)

Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції".

Деталі: Притула зазначив, що не мав "таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил, за якими стоять впливові фінансово-промислові групи", тому працював через соцмережі та особисте спілкування - пройшов цю кампанію "на ногах" по всьому Києву, у зустрічах з виборцями у районах.

Над вирішенням проблем, про які він чув від виборців, працюватиме далі депутатський корпус "Голосу", пообіцяв Притула. Він запевнив, що не збирається "відпускати їх роботу у вільне плавання".

На думку Притули, низька явка була не стільки через пандемію COVID-19, скільки через "тотальну зневіру людей у тому, що вони можуть своїм голосом на щось впливати, та незнання того, які повноваження завдяки децентралізації перейшли від центральної влади на місця".

Він вважає, що потрібно проводити просвітницьку роботу в цьому напрямку, особливо "серед молоді, яка вкотре програла ці вибори дисциплінованим виборцям пенсійного віку".

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У день виборів Сергій Притула висловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом із Віталієм Кличком.

Однак, згідно з екзит-полом "Рейтингу", у Києві голоси розподілилися так: Віталій Кличко ("УДАР") – 47,8%; Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%; Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%; Андрій Пальчевський – 4,5%; Ігор Смешко – 3,4%.

Офіційних і остаточних даних від Центральної виборчої комісії поки немає.