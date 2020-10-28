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Притула поздравил Кличко и назвал результат Попова в Киеве "холодным душем"

Среда, 28 октября 2020, 08:37

Кандидат на должность городского главы Киева от партии "Голос", актер и шоумен Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов и выразил удивление высоким результатом представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Попова.

Источник: пост на странице Притулы в Facebook

Прямая речь: "Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не тем результатом, которого я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба! (...)

Крайне печально констатировать тот факт, что на седьмом году войны в столице воюющей страны, возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы. Это холодный душ для нашего общества. И причина задуматься над дальнейшими шагами, о совместной борьбе за искоренение таких коллаборационистов с политической карты Украины! (...)

Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавирусом! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции".

Детали: Притула отметил, что не имел "таких каналов коммуникации, какие были доступны для тех политсил, за которыми стоят влиятельные финансово-промышленные группы", поэтому работал через соцсети и личное общение - прошел эту кампанию "на ногах" по всему Киеву, во встречах с избирателями в районах.

Над решением проблем, о которых он слышал от избирателей, дальше будет работать депутатский корпус "Голоса", пообещал Притула. Он заверил, что не собирается "отпускать их работу в свободное плавание".

По мнению Притулы, низкая явка была не столько из-за пандемии COVID-19, сколько из-за "тотального разочарования людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места".

Он считает, что нужно проводить просветительскую работу в этом направлении, особенно "среди молодежи, которая в очередной раз проиграла эти выборы дисциплинированным избирателям пенсионного возраста".

Темы: виборыКиевГолосПоповВиталий Кличко


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