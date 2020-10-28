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Соціологи показали, чому більшість виборців не пішли голосувати

Середа, 28 жовтня 2020, 12:59

Серед причин не голосувати 25 жовтня в опитаних соціологами групи "Рейтинг" виборців фігурували, насамперед, стан здоров’я, проживання не за місцем реєстрації та зайнятість.

Джерело: "Рейтинг"

Деталі: За станом здоров’я не пішли на дільниці 20% опитаних, не змінили адресу для голосування 19%, були зайняті 15%.

 

У жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, а в чоловіків – зайнятість у день виборів, відсутність інтересу до виборів і їхніх результатів.

Для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, а для молоді – зайнятість у день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва).

Для людей середнього віку додалась ще загроза коронавірусу.

 

Соціологи опитали 1 200 респондентів з приводу неучасті у виборах. "Рейтинг" не уточнює, як і коли опитував тих, хто не планував брати участь у голосуванні 25 жовтня.

На виході зі 140 виборчих дільниць соціологи компанії опитали 8 747 респондентів, які взяли участь у виборах. Їх відбирали випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності, за методикою "сталого кроку". Заявлена помилка репрезентативності – не більше 1,4%.

Нагадаємо: Явка на цих місцевих виборах склала 36,88%.

Теми: виборисоціологія


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