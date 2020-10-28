Серед причин не голосувати 25 жовтня в опитаних соціологами групи "Рейтинг" виборців фігурували, насамперед, стан здоров’я, проживання не за місцем реєстрації та зайнятість.

Джерело: "Рейтинг"

Деталі: За станом здоров’я не пішли на дільниці 20% опитаних, не змінили адресу для голосування 19%, були зайняті 15%, не знали кому віддати голос 14% виборців. Епідемія відлякала від дільниць 10% опитаних, а не цікавими вибори вважають 12%.

У жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, а в чоловіків – зайнятість у день виборів, відсутність інтересу до виборів і їхніх результатів.

Для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, а для молоді – зайнятість у день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва).

Для людей середнього віку додалась ще загроза коронавірусу.

Соціологи опитали 1 200 респондентів з приводу неучасті у виборах. Опитування тих, хто не голосував на виборах, проводили у день виборів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності: не більше 2,8%.

Крім того, на виході зі 140 виборчих дільниць соціологи компанії опитали 8 747 респондентів, які взяли участь у виборах. Їх відбирали випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності, за методикою "сталого кроку". Заявлена помилка репрезентативності – не більше 1,4%.

Нагадаємо: Явка на цих місцевих виборах склала 36,88%, що майже на 10% менше, ніж на місцевих виборах 2015 року.