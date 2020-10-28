Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чому більшість виборців не пішли голосувати: у жінок і чоловіків різні мотиви

Середа, 28 жовтня 2020, 11:59
Чому більшість виборців не пішли голосувати: у жінок і чоловіків різні мотиви
Фото Дмитра Ларіна, УП

Серед причин не голосувати 25 жовтня в опитаних соціологами групи "Рейтинг" виборців фігурували, насамперед, стан здоров’я, проживання не за місцем реєстрації та зайнятість.

Джерело: "Рейтинг"

Деталі: За станом здоров’я не пішли на дільниці 20% опитаних, не змінили адресу для голосування 19%, були зайняті 15%, не знали кому віддати голос 14% виборців. Епідемія відлякала від дільниць 10% опитаних, а не цікавими вибори вважають 12%.

 

У жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, а в чоловіків – зайнятість у день виборів, відсутність інтересу до виборів і їхніх результатів.

Для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, а для молоді – зайнятість у день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва).

Для людей середнього віку додалась ще загроза коронавірусу.

 

Соціологи опитали 1 200 респондентів з приводу неучасті у виборах. Опитування тих, хто не голосував на виборах, проводили у день виборів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності: не більше 2,8%.

Крім того, на виході зі 140 виборчих дільниць соціологи компанії опитали 8 747 респондентів, які взяли участь у виборах. Їх відбирали випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності, за методикою "сталого кроку". Заявлена помилка репрезентативності – не більше 1,4%.

Нагадаємо: Явка на цих місцевих виборах склала 36,88%, що майже на 10% менше, ніж на місцевих виборах 2015 року.

Олена Рощенко, УП, уточнено

"Українська правда" в Threads

Теми: виборисоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: