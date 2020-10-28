Почему большинство избирателей не пошли голосовать: у женщин и мужчин разные мотивы

Среди причин не голосовать 25 октября у опрошенных социологами группы "Рейтинг" избирателей фигурировали, прежде всего, состояние здоровья, проживание не по месту регистрации и занятость.

Источник: "Рейтинг"

Детали: По состоянию здоровья не пошли на участки 20% опрошенных, не изменили адрес для голосования 19%, были заняты 15%, не знали кому отдать голос 14% избирателей. Эпидемия отпугнула от участков 10% опрошенных, а не интересными выборы считают 12%.

У женщин самой распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, а у мужчин – занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам.

Для старших респондентов основной причиной не идти на выборы было здоровье, а для молодежи – занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева).

Для людей среднего возраста добавилась еще угроза коронавируса.

Социологи опросили 1 200 респондентов по поводу неучастия в выборах. Опрос тех, кто не голосовал на выборах, проводили в день выборов методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности: не более 2,8%.

Кроме того, на выходе из 140 избирательных участков социологи компании опросили 8 747 респондентов, принявших участие в выборах. Их отбирали случайным образом с соблюдением принципа равномерности по методике "устойчивого шага". Заявленная ошибка репрезентативности - не более 1,4%.

Напомним: Явка на этих местных выборах составила 36,88%, что почти на 10% меньше, чем на местных выборах 2015 года.