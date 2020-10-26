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5 питань: ОПОРА каже, що Зеленський приховано агітував і зазіхнув на науку

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:56
5 питань: ОПОРА каже, що Зеленський приховано агітував і зазіхнув на науку
Фото Ельдара Сарахмана УП

Громадянська мережа "ОПОРА" констатує, що президент Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом і приховано агітував за партію "Слуга народу" опитуванням "5 питань від президента", а також намагався підмінити ним репрезентативні опитування.

Джерело: координаторка ОПОРИ Ольга Айвазовська на брифінгу 26 жовтня

Пряма мова: "Ми відзначаємо інтенсивність залучення президента України до передвиборчої боротьби. На жаль, він став повноцінним суб'єктом місцевих виборів, хоча мав бути над цим процесом.

Очевидно, що проблема не у Букві закону. За нашими оцінками, норми законодавства, Виборчого кодексу щодо організації опитування "5 питань від президента" не були порушені, але вся підготовка до проведення цього опитування мала форми прихованої передвиборчої агітації з боку президента - зокрема, використання слоганів, висловлювань, які ідентичні до тих, що використовувалися політичною партією "Слуга народу" на зовнішній рекламі, інших агітаційних матеріалів.

З точки зору міжнародних стандартів, це має форми зловживання адміністративним ресурсом. Президент має певні функції, повноваження і обов'язки - і він має дотримуватися Конституції, зокрема, 106 статті, а не реалізовувати певні політтехнологічні , прийоми. Вони, ймовірно, були ефективні з точки зору мобілізації виборців цієї політичної партії, але нанесли значну репутаційну шкоду ідеї народовладдя і довіри до соціології як такої.

Президент вирішив заперечувати науку з точки зору репрезентативної, якісної, методологічно обґрунтованої соціології - замість того було проведено опитування, яке не має жодних ознак репрезентативного соціологічного; тим не менше, воно для громадян України все ж виглядає як опитування".

Деталі: За даними спостерігачів "ОПОРИ", інтерв'юери президентського опитування були на близько 55% виборчих дільниць, а на 45% їх не зафіксували. Похибка цього числа може досягати 4%, сказала Айвазовська.

На заході України інтерв'юери покривали 38% дільниць, на півдні - до 79%, на сході і в центрі - 55-56%. Жодної системи вибірки, фіксації відмов не було, наголосила координаторка "ОПОРИ".

Громадянська мережа закликала Володимира Зеленського зважати на наслідки таких дій та на оцінки експертів, адже такі опитування не належать до повноважень президента.

Айвазовська наголосила, що якість опитування - під сумнівом, а його методологія і вартість досі невідомі. За оцінками мережі, вартість опитування могла скласти 30 млн грн.

Цьому передувало: Речник кампанії "5 питань президента" Артем Гагарін заявляв, що опитування, ініційоване Володимиром Зеленським, пройшло успішно і в межах законодавства, його попередні результати партія "Слуга народу" оголосить 26 жовтня.

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Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосувалися: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Ініційоване президентом Володимиром Зеленським "всеукраїнське опитування" з п'ятьма питаннями фінансувала партія "Слуга народу". 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибориопитуваннясоціологія
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