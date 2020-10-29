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Кулеба: рішення КСУ – серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію із Заходом

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:59

Рішення Конституційного суду України щодо антикорупційної інфраструктури є серйозним ударом, але його негативні наслідки, у тому числі для відносин України із Заходом, ще можливо подолати.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що рішення КС, хоча є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію з західними партнерами. Але якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури -  тоді у нас будуть проблеми", - заявив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що хоча у правовій державі рішення судів мають поважатися, проте вчорашнє рішення КС створює серйозну проблему не лише для внутрішнього розвитку України, але й відносин з партнерами, які допомагали здійснювати антикорупційну реформу.

"Хочу запевнити вас, що і президент, і уряд абсолютно рішуче налаштовані на подолання наслідків проблеми, створеної рішенням КС. І вже незабаром ви побачите конкретні кроки у цьому напрямку. Задача МЗС - спільно з нашими з партнерами знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Не тому, що хтось про це просить ззовні, а тому, що боротьба з корупцією відповідає інтересам українського народу і потрібна для подальшого руху України шляхом європейської інтеграції", - сказав глава МЗС.

27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.

У НАБУ кажуть, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроКСКонституція
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