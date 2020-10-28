Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ: Через рішення КС доведеться закрити 110 справ

Середа, 28 жовтня 2020, 20:58

Рішення Конституційного Суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є політичним. У такий спосіб КС не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства незаконно набуті статки, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується у межах кримінальних проваджень.

Джерело: заява НАБУ

Дослівно: "Запровадження електронного декларування є одним із ключових надбань держави після Революції Гідності. Це —  наріжний камінь антикорупційної реформи, розпочатої у 2014 році. Його мета — зробити владу прозорою та підзвітною суспільству. Адже декларантами є особи, що утримуються коштом платників податків, у тому числі це стосується і суддів. 

Однак судді КСУ вирішили, що всі служителі Феміди мають залишатися поза цим процесом, а моніторинг їхнього способу життя є нібито формою тиску, так само як і складання протоколів у разі виявлення розбіжностей між задекларованими і фактичними статками. Відтак, завдяки рішенню КСУ в Україні ніхто не контролюватиме і не матиме права запитувати про статки суддів та джерела їхнього походження, притягати до відповідальності за наявності розбіжностей.

Таке рішення не витримує жодної критики, ані з етичної, ані з правової точки зору. Адже остаточне рішення в разі виявлених порушень суддями законодавства сфері запобігання корупції є виключною прерогативою судів, а не НАЗК чи НАБУ. Відтак висновки КСУ про нібито порушення незалежності суддів за нинішнього законодавства про запобігання корупції є безпідставними".

Деталі: В НАБУ нагадали, що станом на 27 жовтня 2020 року в роботі відомства перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. Семи особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру, а 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).

У Бюро наголошують, що через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • Судді Конституційного суду визнали такою, що не відповідає Конституції, кримінальну статтю 366-1, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. На думку Суду, кримінальна відповідальність є надмірною за вчинення таких правопорушень.
  • НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.

Українська правда
Теми: НАБУКСдекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГолова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії – "Схеми"

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26, і назвав головні причини

Мер Борисполя помер від COVID-19

Усі новини...
НАБУ
Схема на 47,5 млн грн: керівників порту "Південний" викрили в корупції
Зеленський про рішення ОАСК щодо НАБУ: Буде оскаржене
Готель "Дніпро": НАБУ зобов'язали відкрити справу про купівлю за кредити банків з рефінансом НБУ
Останні новини
20:58
НАБУ: Через рішення КС доведеться закрити 110 справ
20:40
Шмигаль заявив про "швидке зближення позицій" з МВФ
20:27
Німеччина вводить жорсткі національні обмеження через сплеск захворюваності
20:12
Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
19:56
фотоГолова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії – "Схеми"
19:51
За три квартали до банків надійшло на 9,5% менше готівки – НБУ
19:46
У Мінську домовилися відкрити 2 КПВВ на Донбасі
19:34
Президентка Єврокомісії: вакцинація від коронавірусу може початися в квітні
19:19
Кабмін виділив із COVID-фонду 1,3 мільярда на допомогу із безробіття
19:05
Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!