Артисти Оперного театру Білорусі влаштували акцію солідарності: їх звільнили

З Національного театру опери та балету Білорусі звільнили першу скрипку оркестру і знаменитих співака і диригента після того, як вони влаштували акцію солідарності перед спектаклем.

Джерело: TUT.BY

Дослівно: "Головний концертмейстер (і перша скрипка оркестру – ред.) Регіна Саркісова, оперний співак Ілля Сильчуков і диригент Андрій Галанов звільнені з Національного театру опери і балету. Їх колеги, скрипалька Алла Джиган і альтист Олександра Потеміна можуть бути звільнені".

Деталі: Саркісову не пустили в театр, куди вона приїхала вранці 29 жовтня – їй запропонували піднятися до відділу кадрів, щоб ознайомитися з наказом про звільнення і забрати речі.

Сільчукова і Галана повідомили про звільнення по телефону, оскільки вони перебувають на лікарняному.

Сільчукову пояснили, що він вчинив "аморальний вчинок, несумісний з його діяльністю".

Отримати коментарі директора театру чи його заступника виданню не вдалося, оскільки перший перебуває на карантині, а другий поїхав в Міністерство культури.

За даними видання, 27 жовтня в театрі був запланований показ опери "Царська наречена". Перед спектаклем оркестранти звернулися до присутніх. Вони сказали, що артисти оркестру не можуть залишатися байдужими до подій, що відбуваються в країні, і що вони виступають проти насильства.

Ці слова глядачі зустріли захопленими криками. Після цього почався спектакль.

На наступний день в театр приїхав міністр культури Юрій Бондар, після чого прийняли рішення скасувати всі вистави в театрі з 29 жовтня по 20 листопада. За однією з версій, причиною цього став коронавірус (в театрі дійсно кілька десятків хворих), за іншою – акція в театрі.

Крім того, після цього три співробітники оркестру написали пояснювальні записки.

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