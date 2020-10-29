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Артисты Оперного театра Белоруси устроили акцию солидарности: их уволили

Четверг, 29 октября 2020, 12:36
Фото lookmytrips.com

Из Национального театра оперы и балета Беларуси уволили первую скрипку оркестра и знаменитых певца и дирижера после того, как они устроили акцию солидарности перед спектаклем.

Источник: TUT.BY

Дословно: "Главный концертмейстер (и первая скрипка оркестра – ред.) Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков и дирижер Андрей Галанов уволены из Национального театра оперы и балета. Их коллеги, скрипачка Алла Джиган и альтист Александра Потемина могут быть уволены".

Детали: Саркисову не пустили в театр, куда она приехала утром 29 октября – ей предложили подняться в отдел кадров, чтобы ознакомиться с приказом об увольнении и забрать вещи.  

Сильчукову и Галану сообщили об увольнении по телефону, поскольку они находится на больничном.

Сильчукову объяснили, что он совершил "аморальный поступок, несовместимый с его деятельностью".  

Получить комментарии директора и замдиректора театра изданию не удалось, поскольку первый находится на карантине, а второй уехал в Министерство культуры.  

По данным издания, 27 октября в театре был запланирован показ оперы "Царская невеста". Перед спектаклем оркестранты обратились к присутствующим. Они сказали, что артисты оркестра не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в стране, и что они выступают против насилия.

Эти слова зрители встретили восторженными криками. После этого начался спектакль.

На следующий день в театр приехал министр культуры Юрий Бондарь, после чего приняли решение отменить все спектакли в театре с 29 октября по 20 ноября. По одной из версий, причиной этому стал коронавирус (в театре действительно несколько десятков заболевших), по другой – акция в театре.

Кроме того, после этого три сотрудника оркестра написали объяснительные.

Предыстория: 

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования.  
  • В августе несколько ведущих и журналистов Беларуси уволились с государственных телеканалов из-за насилия против демонстрантов.
  • Позже в Беларуси уволили директора Купаловского театра, участвовавшего в Марше Свободы, около 50 сотрудников театра написали заявления об увольнении в знак солидарности.

Темы: Беларуськультураувольнение


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