Артисты Оперного театра Белоруси устроили акцию солидарности: их уволили
Из Национального театра оперы и балета Беларуси уволили первую скрипку оркестра и знаменитых певца и дирижера после того, как они устроили акцию солидарности перед спектаклем.
Источник: TUT.BY
Дословно: "Главный концертмейстер (и первая скрипка оркестра – ред.) Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков и дирижер Андрей Галанов уволены из Национального театра оперы и балета. Их коллеги, скрипачка Алла Джиган и альтист Александра Потемина могут быть уволены".
Детали: Саркисову не пустили в театр, куда она приехала утром 29 октября – ей предложили подняться в отдел кадров, чтобы ознакомиться с приказом об увольнении и забрать вещи.
Сильчукову и Галану сообщили об увольнении по телефону, поскольку они находится на больничном.
Сильчукову объяснили, что он совершил "аморальный поступок, несовместимый с его деятельностью".
Получить комментарии директора и замдиректора театра изданию не удалось, поскольку первый находится на карантине, а второй уехал в Министерство культуры.
По данным издания, 27 октября в театре был запланирован показ оперы "Царская невеста". Перед спектаклем оркестранты обратились к присутствующим. Они сказали, что артисты оркестра не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в стране, и что они выступают против насилия.
Эти слова зрители встретили восторженными криками. После этого начался спектакль.
На следующий день в театр приехал министр культуры Юрий Бондарь, после чего приняли решение отменить все спектакли в театре с 29 октября по 20 ноября. По одной из версий, причиной этому стал коронавирус (в театре действительно несколько десятков заболевших), по другой – акция в театре.
Кроме того, после этого три сотрудника оркестра написали объяснительные.
Предыстория:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования.
- В августе несколько ведущих и журналистов Беларуси уволились с государственных телеканалов из-за насилия против демонстрантов.
- Позже в Беларуси уволили директора Купаловского театра, участвовавшего в Марше Свободы, около 50 сотрудников театра написали заявления об увольнении в знак солидарности.