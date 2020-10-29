У Москві затримали журналіста за прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна
Четвер, 29 жовтня 2020, 12:03
У Москві затримали журналіста, колишнього заступника головного редактора "Дождя" Рената Давлетгільдєєва, який брав участь в акції Pussy Riot проти гомофобії.
Джерело: "Дождь" з посиланням на Давлетгільдєєва
Деталі: Журналіста доставили до відділку внутрішніх справ "Міщанський".
Передісторія:
- 7 жовтня група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши райдужні прапори на "головних символах російської державності": адміністрації президента на Старій площі, будівлі ФСБ на Луб'янці, Верховному суді, в Міністерстві культури і відділку внутрішніх справ по району Басманний.
- Вони вимагали припинити переслідування активістів та організацій, розслідувати вбивства геїв у Чечні і легалізувати одностатеві партнерства.
- Одного з учасників акції, Олександра Софєєва, заарештували на 30 діб, визнавши винним повторному порушенні правил проведення публічного заходу (частина 8 статті 20.2 КоАП).
- Також московські поліцейські затримали учасниць Pussy Riot Вероніку Нікульшину і Марію Альохіну.