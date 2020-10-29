У Москві затримали журналіста за прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна

У Москві затримали журналіста, колишнього заступника головного редактора "Дождя" Рената Давлетгільдєєва, який брав участь в акції Pussy Riot проти гомофобії.

Джерело: "Дождь" з посиланням на Давлетгільдєєва

Деталі: Журналіста доставили до відділку внутрішніх справ "Міщанський".

Передісторія: