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У Москві затримали журналіста за прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна

Четвер, 29 жовтня 2020, 13:03
ПРАПОР ЛГБТ НА ФАСАДІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПУТІНА. Фото Новой газеты

У Москві затримали журналіста, колишнього заступника головного редактора "Дождя" Рената Давлетгільдєєва, який брав участь в акції Pussy Riot проти гомофобії.

Джерело: "Дождь" з посиланням на Давлетгільдєєва

Деталі: Журналіста доставили до відділку внутрішніх справ "Міщанський".

Передісторія:

  • 7 жовтня група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши райдужні прапори на "головних символах російської державності": адміністрації президента на Старій площі, будівлі ФСБ на Луб'янці, Верховному суді, в Міністерстві культури і відділку внутрішніх справ по району Басманний.
  • Вони вимагали припинити переслідування активістів та організацій, розслідувати вбивства геїв у Чечні і легалізувати одностатеві партнерства.
  • Одного з учасників акції, Олександра Софєєва, заарештували на 30 діб, визнавши винним повторному порушенні правил проведення публічного заходу (частина 8 статті 20.2 КоАП).
  • Також московські поліцейські затримали учасниць Pussy Riot Вероніку Нікульшину і Марію Альохіну.

Теми: РосіяЗМІакції


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