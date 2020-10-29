В Москве задержали журналиста из-за флага ЛГБТ на администрации Путина

В Москве задержали журналиста, бывшего заместителя главного редактора "Дождя" Рената Давлетгильдеева, который участвовал в акции Pussy Riot против гомофобии.

Источник: "Дождь" со ссылкой на Давлетгильдеева

Детали: Журналиста доставили в отдел внутренних дел "Мещанский".

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