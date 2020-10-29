В Москве задержали журналиста из-за флага ЛГБТ на администрации Путина
Четверг, 29 октября 2020, 12:03
В Москве задержали журналиста, бывшего заместителя главного редактора "Дождя" Рената Давлетгильдеева, который участвовал в акции Pussy Riot против гомофобии.
Источник: "Дождь" со ссылкой на Давлетгильдеева
Детали: Журналиста доставили в отдел внутренних дел "Мещанский".
Предыстория:
- 7 октября группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив радужные флаги на "главных символах российской государственности": администрации президента на Старой площади, здании ФСБ на Лубянке, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.
- Они потребовали прекратить преследование активистов и организаций, расследовать убийства геев в Чечне и легализовать однополые партнерства.
- Одного из участников акции, Александра Софеева, арестовали на 30 суток, признав виновным повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
- Также московские полицейские задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину.