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В Москве задержали журналиста из-за флага ЛГБТ на администрации Путина

Четверг, 29 октября 2020, 12:03
В Москве задержали журналиста из-за флага ЛГБТ на администрации Путина
ФЛАГ ЛГБТ НА ФАСАДЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУТИНА.Фото Новой газеты

В Москве задержали журналиста, бывшего заместителя главного редактора "Дождя" Рената Давлетгильдеева, который участвовал в акции Pussy Riot против гомофобии.

Источник: "Дождь" со ссылкой на Давлетгильдеева

Детали: Журналиста доставили в отдел внутренних дел "Мещанский".

Предыстория:

  • 7 октября группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив радужные флаги на "главных символах российской государственности": администрации президента на Старой площади, здании ФСБ на Лубянке, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.  
  • Они потребовали прекратить преследование активистов и организаций, расследовать убийства геев в Чечне и легализовать однополые партнерства. 
  • Одного из участников акции, Александра Софеева, арестовали на 30 суток, признав виновным повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 
  • Также московские полицейские задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину.

Темы: РосcияСМИакции
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