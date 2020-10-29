Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Піймали командира бойовиків "ЛНР": влаштувався у Києві на роботу

Четвер, 29 жовтня 2020, 12:33
Піймали командира бойовиків ЛНР: влаштувався у Києві на роботу

Служба безпеки затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу у сфері надання телекомунікаційних послуг у Києві.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків.

Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань".

Деталі: У Києві бойовик орендував помешкання та влаштувався на роботу в одну із структур у сфері надання телекомунікаційних послуг. Для цього він використав підставні документи.

Під час обшуку за місцем проживання у нього виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Бойовику повідомили про підозру за ч.1 ст. 258-3 ККУ і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряє, чи використовував бойовик бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛНРДонбасСБУКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЛНР
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: