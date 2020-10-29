Піймали командира бойовиків "ЛНР": влаштувався у Києві на роботу

Служба безпеки затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу у сфері надання телекомунікаційних послуг у Києві.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків.

Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань".

Деталі: У Києві бойовик орендував помешкання та влаштувався на роботу в одну із структур у сфері надання телекомунікаційних послуг. Для цього він використав підставні документи.

Під час обшуку за місцем проживання у нього виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Бойовику повідомили про підозру за ч.1 ст. 258-3 ККУ і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряє, чи використовував бойовик бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.