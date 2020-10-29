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Поймали командира боевиков "ЛНР": устроился в Киеве на работу

Четверг, 29 октября 2020, 13:33

Служба безопасности задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в сфере предоставления телекоммуникационных услуг в Киеве.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР".

Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков.

Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок".

Детали: В Киеве боевик арендовал помещение и устроился на работу в одну из структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Для этого он использовал подставные документы.

Во время обыска по месту жительства у него обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Боевику сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 УК и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяет, использовал ли боевик базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

Украинская правда
Темы: ЛНРДонбассСБУКиев


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