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Київська ТВК тільки почала отримувати протоколи з місцевих виборів

Четвер, 29 жовтня 2020, 13:34

Київська міська територіальна виборча комісія в ніч на четвер почала приймати оригінали протоколів голосування на місцевих виборах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує голову комісії Валентину Королькову

Пряма мова: "Сьогодні (у четвер – ред.) о 2 годині ночі ми прийняли перший протокол територіальної виборчої комісії. Це Печерськ. Ми приймали їх до 4 годин (ранку)".

Деталі: За її словами, Київська міська територіальна виборча комісія працює в режимі безперервного засідання і в четвер продовжить приймати протоколи.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Що цьому передувало: У середу в ЦВК повідомили, що понад 99,4 % від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Згідно з екзит-полом "Рейтингу", у Києві голоси розподілилися так: Віталій Кличко ("УДАР") – 47,8%; Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%; Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%; Андрій Пальчевський – 4,5%; Ігор Смешко – 3,4%.

Теми: вибориКиїв


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