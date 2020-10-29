Киевская ТИК только начала получать протоколы по местным выборам

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в ночь на четверг начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует главу комиссии Валентину Королькову

Прямая речь: "Сегодня (в четверг - ред.) в 2:00 ночи мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск. Мы принимали их к 4:00 (утра)".

Детали: По ее словам, Киевская городская территориальная избирательная комиссия работает в режиме непрерывного заседания и в четверг продолжит принимать протоколы.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

Что этому предшествовало: В среду в ЦИК сообщили, что более 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Согласно экзит-полу "Рейтинга", в Киеве голоса распределились так: Виталий Кличко ("УДАР") - 47,8%; Александр Попов ( "ОПЗЖ") - 8,6%; Сергей Притула ("Голос") - 8,3%; Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%; Алексей Кучеренко ("Батькивщина") - 6,3%; Андрей Пальчевский - 4,5%; Игорь Смешко - 3,4%.