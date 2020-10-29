Выборы мэра Киева: самая дорогая кампания была у Верещук – ОПОРА

Среди кандидатов на должность городского головы Киева самой дорогой была кампания нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Источник: Гражданская сеть "ОПОРА" со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты 8 из 20 кандидатов на должность мэра

Детали: Верещук потратила на кампанию 22 миллионов 143 тысяч 753 гривен. Из них 95,7 тысячи гривен – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 миллионов гривен – использование СМИ, 1,3 миллиона гривен – на размещение материалов предвыборной агитации в интернете и 5,7 миллиона – на наружную рекламу.

Кандидат от "Голоса" Сергей Притула использовал на кампанию 13 миллионов 352 тысячи 594 гривен.

Андрей Пальчевский от политической партии "Победа Пальчевского" потратил 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен.

Кандидат от партии "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" Николай Томенко использовал на предвыборную кампанию 414 тысяч 894 гривны.

Михаил Поживанов (Радикальная партии Олега Ляшко) потратил на свою рекламу 282 тысячи 300 гривен, Сергей Гусовский (политическая партия "За будущее") – 250 тысяч гривен, Александр Попов – 157 тысяч 652 гривны.

Кандидат от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов отчитался, что на счет избирательного фонда кандидата не поступало средств, поэтому не было и расходов.

В то же время ОПОРА фиксировала рекламу со страницы Фирсова в Facebook. По данным ОПОРЫ, рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября – 12 октября эти расходы составили более 1900 долларов за 92 рекламные сообщения.

В ОПОРЕ напомнили, что по избирательному кодексу промежуточные отчеты кандидаты должны подать не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а окончательный финансовый отчет – не позднее чем на 7-й день после дня голосования.