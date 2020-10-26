Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ

Чинний мер Києва Віталій Кличко може здобути перемогу у виборах міського голови у першому турі.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на джерело близьке до ТВК

Деталі: Джерело агентства в територіальній виборчій комісії стверджує, що Кличко, за оперативними даними, набирає близько 51% голосів після опрацювання 67% бюлетенів.

На другому місці знаходиться колишній регіонал та ексголова КМДА Олександр Попов, який балотується від "ОПЗЖ". Він начебто набрав 9,4% голосів.

Третім йде представник "Голосу" Сергій Притула із результатом у 7,7%.

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко вважає, що виборці кандидата від ОПЗЖ ексочільника столиці Олександра Попова не знають про його діяльність за часів президентства Віктора Януковича.

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