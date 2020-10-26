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Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ

Понеділок, 26 жовтня 2020, 01:53
Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ
Фото: Facebook Кличка

Чинний мер Києва Віталій Кличко може здобути перемогу у виборах міського голови у першому турі.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на джерело близьке до ТВК

Деталі: Джерело агентства в територіальній виборчій комісії стверджує, що Кличко, за оперативними даними, набирає близько 51% голосів після опрацювання 67% бюлетенів. 

На другому місці знаходиться колишній регіонал та ексголова КМДА Олександр Попов, який балотується від "ОПЗЖ". Він начебто набрав 9,4% голосів. 

Третім йде представник "Голосу" Сергій Притула із результатом у 7,7%. 

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко вважає, що виборці кандидата від ОПЗЖ ексочільника столиці Олександра Попова не знають про його діяльність за часів президентства Віктора Януковича.

Нагадаємо: 

  • Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.
  • А от суперника Кличка, наразі ще не можна назвати остаточно, адже його переслідувачі йдуть один за одним і в межах похибки можуть помінятись місцями: Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличковибориКиїв
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