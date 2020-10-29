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"Зоря" знову програла свій матч у Лізі Європи

Четвер, 29 жовтня 2020, 20:52
Зоря знову програла свій матч у Лізі Європи

Луганська "Зоря" у 2 турі Ліги Європи поступилася португальській "Бразі" з рахунком 1:2.

Матч пройшов у четвер 29 жовтня у Запоріжжі.

"Зоря" вкрай невдало розпочала гру. За перші 12 хвилин поєдинку луганська команда пропустила два голи. Вже на четвертій хвилині Діаш Паулінью розстріляв ворота "Зорі" - 1:0.  На 12-й хвилині рахунок стає 2:0. Ніколас Гайтан увійшов у штрафну і ударом у верхній кут воріт збільшує перевагу.

У луганської команди було не так багато шансів в атаці. Був удар Владислава Кабаєва, але прямо в руки воротарю "Браги". Ще були удари Владислава Кочергіна та В`ячеслава Юрченка, але повз ворота.

У другому таймі португальці зупинилися, але це не допомогло "Зорі". На 66-й хвилині Дмитро Іванісеня з метрів восьми пробив вище воріт. На 69-й хвилині Денис Юрченко бив з метрів 13-ти, і голкіпер "Браги" взяв цей удар.

Був шанс у "Браги" зробити рахунок і більш розгромним, але удар Гільєрме з метрів шести відбив воротар "Зорі" Нікола Васіль. На останній доданій хвилині до основного часу "Зоря" забиває свій гол. Класний удар з метрів 22-х вийшов в Іванісені - 2:1.

Нагадаємо, що у стартовому матчі Ліги Європи "Зоря" програла англійському "Лестеру" з рахунком 0:3.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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