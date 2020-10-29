"Заря" снова проиграла свой матч в Лиге Европы

Луганская "Заря" во 2 туре Лиги Европы уступила португальской "Браге" со счетом 1:2.

Матч прошел в четверг 29 октября в Запорожье.

"Заря" крайне неудачно начала игру. За первые 12 минут поединка луганская команда пропустила два гола. Уже на четвертой минуте Диаш Паулинью расстрелял ворота "Зари" - 1:0. На 12-й минуте счет становится 2:0. Николас Гайтан вошел в штрафную и ударом в верхний угол ворот увеличивает отрыв.

У луганской команды было не так много шансов в атаке. Был удар Владислава Кабаева, но прямо в руки вратарю "Браги". Еще были удары Владислава Кочергина и Вячеслава Юрченко, но мимо.

Во втором тайме португальцы остановились, но это не помогло "Заре". На 66-й минуте Дмитрий Иванисеня метров с восьми пробил выше ворот. На 69-й минуте Денис Юрченко бил метров с 13-ти, и голкипер "Браги" взял этот удар.

Был шанс у "Браги" сделать счет и более разгромным, но удар Гильерме метров с шести отразил вратарь "Зари" Никола Василь. На последней добавленной минуте к основному времени "Заря" забивает свой гол. Классный удар с метров 22-х вышел у Иванисени - 2:1.

Напомним, что в стартовом матче Лиги Европы "Заря" проиграла английскому "Лестеру" с со счетом 0: 3.