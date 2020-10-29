Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ДБР викликало голову КС на допит

Четвер, 29 жовтня 2020, 22:58

Слідчий Державного бюро розслідувань викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.

Джерело: и.о. директора ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба ДБР

Пряма мова Сухачова: "Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації".

Деталі: За версією відомства, наразі досліджується "вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів".

Тупицького перевіряють на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасуванняелектронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Журналісти дізналися, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії

Українська правда
Теми: ДБРКС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДБР викликало голову КС на допит

фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ

Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС

Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним

відеоЗеленський: Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра

оновленоКабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників

Усі новини...
ДБР
ДБР у день виборів відкриє "гарячу лінію" для скарг на нардепів і поліцію
Пожежі на Луганщині: ДБР "взялося" за посадовців ДСНС
Закупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру
Останні новини
23:33
Зеленський змінив склад Комісії з питань правової реформи
22:58
ДБР викликало голову КС на допит
22:26
фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ
22:13
Новини економіки: штрафування "євроблях", фінансування серіалів з COVID-фонду
21:52
"Зоря" знову програла свій матч у Лізі Європи
21:38
Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС
21:20
Курс гривні до долара знизився до мінімуму за 33 місяці
21:06
Посольство Британії: напади на антикорупційні органи шкодять міжнародній репутації України
20:45
Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним
20:45
6 українських доріг передадуть "у приватні руки" - Криклій
Усі новини...