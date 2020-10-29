ДБР викликало голову КС на допит
Слідчий Державного бюро розслідувань викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.
Джерело: и.о. директора ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба ДБР
Пряма мова Сухачова: "Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації".
Деталі: За версією відомства, наразі досліджується "вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів".
Тупицького перевіряють на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів.
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасуванняелектронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- Журналісти дізналися, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії