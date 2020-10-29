ДБР викликало голову КС на допит

Слідчий Державного бюро розслідувань викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.

Джерело: и.о. директора ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба ДБР

Пряма мова Сухачова: "Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації".

Деталі: За версією відомства, наразі досліджується "вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів".

Тупицького перевіряють на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів.

Передісторія: