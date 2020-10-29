ГБР вызвало главу КС на допрос
Следователь Государственного бюро расследований вызвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.
Источник: и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба ГБР
Прямая речь Сухачева: "Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется Председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации".
Детали: По версии ведомства, в настоящее время исследуется "влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов".
Тупицкого проверяют на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
- Журналисты расследовали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии