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ГБР вызвало главу КС на допрос

Четверг, 29 октября 2020, 21:58
ГБР вызвало главу КС на допрос

Следователь Государственного бюро расследований вызвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

Источник: и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба ГБР

Прямая речь Сухачева: "Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется Председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации".

Детали: По версии ведомства, в настоящее время исследуется "влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов".

Тупицкого проверяют на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ГБРКС
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