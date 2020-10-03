Єрмак: Кравчук вирішить, хто може замінити Фокіна у ТКГ
Субота, 3 жовтня 2020, 22:51
Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що рішення про можливого нового члена української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде приймати глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У всякому разі, поки це питання на порядку денному не стоїть".
Деталі: Відповідаючи на питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав, що таке питання навіть не розглядалося.
Передісторія:
- 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва перший заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу.
- Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".
- За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.