Єрмак: Кравчук вирішить, хто може замінити Фокіна у ТКГ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що рішення про можливого нового члена української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде приймати глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У всякому разі, поки це питання на порядку денному не стоїть".

Деталі: Відповідаючи на питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав, що таке питання навіть не розглядалося.

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