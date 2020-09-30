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Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ

Середа, 30 вересня 2020, 13:24
Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ
ФОТО UAIN.PRESS

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

Джерело: сайт ОПУ

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі. Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації".

Деталі: В ОПУ відзначили, що для президента "принципово, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо".

Зеленський констатував, що Фокін "відступив передусім від справедливої оцінки" тимчасової окупації Росією Криму та окремих районів Донбасу.

В ОПУ повідомили, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться "на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України".

Головною метою делегації і загалом держави в ОПУ назвали "повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру".

Для довідки: Фокін був депутатом Верховної Ради УРСР у 1985-1990 роках, нардепом України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).

У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради міністрів України. У листопаді того ж року був затверджений на цій посаді.

З березня 1991 року обіймав посаду прем'єр-міністра України. 30 вересня 1992 року подав у відставку.

Що було раніше: Офіс президента Володимира Зеленського обурився позицією першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна щодо того, що війни Росії з Україною на Донбасі немає, і заявив, що це твердження розходиться з позицією України. 

Передісторія:

  • 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва перший заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. 
  • Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".  
  • За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Фокіна мерзотником та закликав відправити "знову на пенсію".
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТКГ
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