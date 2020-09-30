Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

Джерело: сайт ОПУ

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі. Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації".

Деталі: В ОПУ відзначили, що для президента "принципово, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо".

Зеленський констатував, що Фокін "відступив передусім від справедливої оцінки" тимчасової окупації Росією Криму та окремих районів Донбасу.

В ОПУ повідомили, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться "на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України".

Головною метою делегації і загалом держави в ОПУ назвали "повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру".

Що було раніше: Офіс президента Володимира Зеленського обурився позицією першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна щодо того, що війни Росії з Україною на Донбасі немає, і заявив, що це твердження розходиться з позицією України.

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