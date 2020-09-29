Фокін заявив, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Джерело: заява Фокіна 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва

Пряма мова: "Щодо війни. Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією, поки що я не бачу".

Деталі: За словами Фокіна, проти Збройних сил України на Донбасі воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за активної підтримки Російської Федерації.

Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".

При цьому Фокін додав, що альтернативи мінським угодам не існує, хоча йому багато положень угод не подобаються.

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу.

Що було раніше: Народні депутати "Голосу" заявили, що підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити Фокіна.

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