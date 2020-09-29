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Фокін заявив, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:57

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Джерело: заява Фокіна 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва

Пряма мова: "Щодо війни. Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією, поки що я не бачу".

Деталі: За словами Фокіна, проти Збройних сил України на Донбасі воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за активної підтримки Російської Федерації.

Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести вибори, оголосити амністію. 

При цьому він додав, що альтернативи мінським угодам не існує.

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу.

Доповнюється…

Українська правда
Теми: ТКГДонбасвійнаРосіяУкраїна


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