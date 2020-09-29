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Комітет Ради рекомендує Зеленському звільнити Фокіна

Вівторок, 29 вересня 2020, 18:26
Комітет Ради рекомендує Зеленському звільнити Фокіна

За результатами засідання комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.

Джерело: засідання комітету 29 вересня, Facebook-сторінка нардепа Романа Лозинського

Дослівно текст звернення: "Засудити висловлювання та дії заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна та припинити його перебування у складі відповідної делегації". 

 

Деталі: Зокрема, на засіданні комітету нардепи вирішили "ініціювати прийняття Верховною Радою постанови про звернення до президента України, голови РНБО Володимира Олександровича Зеленського щодо недопущення зради національних інтересів України в ході здійснення політико-дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії Росії проти України".

Таке рішення підтримали 10 членів комітету із 16 присутніх.

Тексту пропонованої постанови на комітеті не озвучували. Багатьом нардепам це не сподобалося, тому вони її не підтримали. Згодом Лозинський опублікував текст постанови, де йшлося, зокрема, і про звільнення Фокіна.

На засіданні 29 вересня комітет заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.

Він заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. 

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".  

 

Що було раніше: Народні депутати "Голосу" заявили, що підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити Фокіна.

Передісторія:

  • Раніше Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
  • Також Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий уряд ООН для проведення там місцевих виборів.
  • Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЗеленськийТКГзвільнення
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