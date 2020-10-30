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Внаслідок обстрілу окупантів поранено двох військових

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 02:59
Внаслідок обстрілу окупантів поранено двох військових

Ввечері 29 жовтня внаслідок ворожого обстрілу, з використанням стрілецької зброї та РПГ, біля Водяного та Золотого поранення отримали двоє українських військових. 

Джерело: українська делегація у ТКГ

Дослівно: "Сьогодні, 29 жовтня, в 20.40 було отримано інформацію про обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. О 21.45 отримано інформацію щодо поранення військовослужбовця одного з наших з’єднань. 

Також, сьогодні, 29 жовтня, о 21.40 в районі район Золоте-4, в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) отримав легке поранення ще один український військовослужбовець".

Деталі: Пораненим вже надало медичну допомогу. Їх стан оцінюють як задовільний. 

Українська сторона одразу повідомила про обстріл представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Тоді ж було домовлено про режим тиші на 21:00. Проте через 40 хвилин найманці вже вели вогонь із РПГ по тому ж напрямку. 

Наші представники знову використали координаційний механізм  для заведення режим припинення вогню. 

Україна вимагає реакції від СММ ОБСЄ на поточну ситуацію та закликає спостерігачів примусити окупаційні збройні формування припинити ескалацію збройного конфлікту. 

Збройні Сили України вогню у відповідь не відкривали.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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