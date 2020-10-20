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Зеленський похвалився найдовшою за роки війни тишею на Донбасі

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:57
Зеленський похвалився найдовшою за роки війни тишею на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі 86-день триває режим припинення вогню - найдовший режим тиші за роки війни.

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86 день поспіль – найдовше за роки війни.

Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, що кількість пострілів суттєво зменшилась.

За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату".

Деталі: При цьому Зеленський додав, що пройшов час "талмудів", тому його послання можна відкрити не на стосах паперу, а за допомогою QR-коду, який є у доступі нардепів.

Що передувало: З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Однак бойовики регулярно його порушують.

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Передісторія:

  • Варто зазначити, що штаб ООС фактично щоденно звітує про обстріли бойовиками українських позицій біля АвдіївкиПісківМар’їнки, Новоолександрівки, Водяного, ПопасноїНоволуганського та інших населених пунктів.
  • При цьому у зведеннях ООС зазвичай повідомляли про "неприцільні" обстріли ворога, але 29 вересня, коли повідомлялося про 5-разрове порушення бойовиками режиму тиші, таке формулювання було відсутнє. 
  • Водночас 6 вересня біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.
  • 6 вересня збройні формування РФ порушили перемир'я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині, внаслідок обстрілу загинув військовий.
  • Крім того, 8 вересня повідомлялося, що двоє українських бійців отримали травми, підірвавшись на протипіхотній міні ПМН-2 у Донецькій області.
  • 15 вересня підірвався військовий поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня важкості.
  • Ймовірно на розтяжку натрапили ще двоє бійців біля Шумів. Усіх поранених доставили до лікувальних закладів, повідомлялося, що їхній стан – стабільний і задовільний.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбас
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