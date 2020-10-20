Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський похвалився найдовшою за роки війни тишею на Донбасі

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:57

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі 86-день триває режим припинення вогню - найдовший режим тиші за роки війни.

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86 день поспіль – найдовше за роки війни.

Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, що кількість пострілів суттєво зменшилась.

За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату".

Деталі: При цьому Зеленський додав, що пройшов час "талмудів", тому його послання можна відкрити не на стосах паперу, а за допомогою QR-коду, який є у доступі нардепів.

Доповнюється…

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Більше 10 тисяч хворих щодня: в уряді пояснили, коли розгортатимуть COVID-шпиталі

COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 

Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ

Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу

Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Усі новини...
Зеленський
Довіра до опитування Зеленського: думки українців розділилися
Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ
Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу
Останні новини
11:39
Кожному регіону - по стадіону: президент озвучив чемпіонську мрію
11:38
Курс валют на 20 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:38
Зеленський розповів, що хоче  передати наступному президенту
11:36
Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки
11:30
Безвізу з Європою нічого не загрожує – Зеленський
11:25
Зеленський: Цинічно чути про відсутність незалежних ЗМІ від власників телеканалів у залі ВР
11:24
Голова Держгеокадастру про державні сільгоспземлі: Залишилося надзвичайно мало
11:20
Президент: Ми шукаємо нові інструменти для повернення територій України
11:19
У СБУ заявили, що не відкривали справу проти "Нафтогазу" після аудиту
11:15
Зеленський про амністію на Донбасі: "Не для всіх"
Усі новини...