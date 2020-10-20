Зеленський похвалився найдовшою за роки війни тишею на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі 86-день триває режим припинення вогню - найдовший режим тиші за роки війни.

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86 день поспіль – найдовше за роки війни.

Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, що кількість пострілів суттєво зменшилась.

За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату".

Деталі: При цьому Зеленський додав, що пройшов час "талмудів", тому його послання можна відкрити не на стосах паперу, а за допомогою QR-коду, який є у доступі нардепів.

Що передувало: З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Однак бойовики регулярно його порушують.

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