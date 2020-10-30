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В результате обстрела оккупантов ранены двое военных

Пятница, 30 октября 2020, 03:59

Вечером 29 октября в результате вражеского обстрела, с использованием стрелкового оружия и РПГ, у Водяного и Золотого ранения получили двое украинских военных.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Дословно: "Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений.

Также, сегодня, 29 октября, в 21.40 в районе район Золотое-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий".

Детали: Раненым уже предоставило медицинскую помощь. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Украинская сторона сразу сообщила об обстреле представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Тогда же была достигнута договоренность о режиме тишины в 21:00. Однако через 40 минут наемники уже вели огонь из РПГ по тому же направлению.

Наши представители вновь использовали координационный механизм для заведения режим прекращения огня.

Украина требует реакции от СММ ОБСЕ на текущую ситуацию и призывает наблюдателей заставить оккупационные вооруженные формирования прекратить эскалацию вооруженного конфликта.

Вооруженные Силы Украины огонь не открывали.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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