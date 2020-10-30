За добу на COVID-19 захворіли ще 546 тисяч осіб – найбільше за час пандемії
28 жовтня коронавірус виявили у майже 546 тисяч осіб, що є рекордним показником за час пандемії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Понад 91 тисячу нових випадків захворювання виявили у США, де спостерігається різке зростання кількості хворих.
Майже два рази менше інфікувань зареєстрували в Індії. Франція, яка в останні дні б’є власні рекорди добових заражень, зафіксувала ще 47 тисяч випадків коронавірусу.
В Італії та Бразилії за цей період виявили більше 26 тисяч хворих. Також більше 20 тисяч нових заражень підтвердили у Польщі, де раніше не було такого стрімкого поширення хвороби, у Бельгії, Великій Британії та Іспанії.
За минулу добу від коронавірусу померли 7172 особи – найбільше в США, Індії, Бразилії, Мексиці та Ірані.
Україна за добовим приростом хворих опинилась на 18 місці серед держав світу, за кількістю летальних випадків – на 16 місці.
Наразі у світі хворіють на коронавірус більше 11 мільйонів осіб, померли – 1 мільйон 185 тисяч, вилікувались – майже 33 мільйони.
Що передувало: Минулої доби у світі виявили 504 419 випадків зараження коронавірусом.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП
"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини
"Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях
Нагадаємо:
- 28 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 7 342 осіб, 113 хворих померли, 2 990 пацієнтів одужали, 976 осіб госпіталізували.