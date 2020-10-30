За добу на COVID-19 захворіли ще 546 тисяч осіб – найбільше за час пандемії

28 жовтня коронавірус виявили у майже 546 тисяч осіб, що є рекордним показником за час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Понад 91 тисячу нових випадків захворювання виявили у США, де спостерігається різке зростання кількості хворих.

Майже два рази менше інфікувань зареєстрували в Індії. Франція, яка в останні дні б’є власні рекорди добових заражень, зафіксувала ще 47 тисяч випадків коронавірусу.

В Італії та Бразилії за цей період виявили більше 26 тисяч хворих. Також більше 20 тисяч нових заражень підтвердили у Польщі, де раніше не було такого стрімкого поширення хвороби, у Бельгії, Великій Британії та Іспанії.

За минулу добу від коронавірусу померли 7172 особи – найбільше в США, Індії, Бразилії, Мексиці та Ірані.

Україна за добовим приростом хворих опинилась на 18 місці серед держав світу, за кількістю летальних випадків – на 16 місці.

Наразі у світі хворіють на коронавірус більше 11 мільйонів осіб, померли – 1 мільйон 185 тисяч, вилікувались – майже 33 мільйони.

Що передувало: Минулої доби у світі виявили 504 419 випадків зараження коронавірусом.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

"Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Нагадаємо: