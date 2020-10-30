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За добу на COVID-19 захворіли ще 546 тисяч осіб – найбільше за час пандемії

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 06:21

28 жовтня коронавірус виявили у майже 546 тисяч осіб, що є рекордним показником за час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Понад 91 тисячу нових випадків захворювання виявили у США, де спостерігається різке зростання кількості хворих. 

Майже два рази менше інфікувань зареєстрували в Індії. Франція, яка в останні дні б’є власні рекорди добових заражень, зафіксувала ще 47 тисяч випадків коронавірусу. 

В Італії та Бразилії за цей період виявили більше 26 тисяч хворих. Також більше 20 тисяч нових заражень підтвердили у Польщі, де раніше не було такого стрімкого поширення хвороби, у Бельгії, Великій Британії та Іспанії. 

За минулу добу від коронавірусу померли 7172 особи – найбільше в США, Індії, Бразилії, Мексиці та Ірані.  

 

Україна за добовим приростом хворих опинилась на 18 місці серед держав світу, за кількістю летальних випадків – на 16 місці. 

Наразі у світі хворіють на коронавірус більше 11 мільйонів осіб, померли – 1 мільйон 185 тисяч, вилікувались – майже 33 мільйони. 

Що передувало: Минулої доби у світі виявили 504 419 випадків зараження коронавірусом. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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