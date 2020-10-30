Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу на COVID-19 захворіли ще 546 тисяч осіб – найбільше за час пандемії

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 05:21
За добу на COVID-19 захворіли ще 546 тисяч осіб – найбільше за час пандемії

28 жовтня коронавірус виявили у майже 546 тисяч осіб, що є рекордним показником за час пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Понад 91 тисячу нових випадків захворювання виявили у США, де спостерігається різке зростання кількості хворих. 

Майже два рази менше інфікувань зареєстрували в Індії. Франція, яка в останні дні б’є власні рекорди добових заражень, зафіксувала ще 47 тисяч випадків коронавірусу. 

В Італії та Бразилії за цей період виявили більше 26 тисяч хворих. Також більше 20 тисяч нових заражень підтвердили у Польщі, де раніше не було такого стрімкого поширення хвороби, у Бельгії, Великій Британії та Іспанії. 

За минулу добу від коронавірусу померли 7172 особи – найбільше в США, Індії, Бразилії, Мексиці та Ірані.  

 

Україна за добовим приростом хворих опинилась на 18 місці серед держав світу, за кількістю летальних випадків – на 16 місці. 

Наразі у світі хворіють на коронавірус більше 11 мільйонів осіб, померли – 1 мільйон 185 тисяч, вилікувались – майже 33 мільйони. 

Що передувало: Минулої доби у світі виявили 504 419 випадків зараження коронавірусом. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

"Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: