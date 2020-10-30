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За сутки COVID-19 заболели еще 546 тысяч человек – больше всего за время пандемии

Пятница, 30 октября 2020, 05:21
За сутки COVID-19 заболели еще 546 тысяч человек – больше всего за время пандемии

28 октября коронавирус обнаружили у почти 546 тысяч человек, что является рекордным показателем за время пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Более 91 тысячу новых случаев заболевания обнаружили в США, где наблюдается резкий рост количества больных.

Почти в два раза меньше заражений зарегистрировали в Индии. Франция, которая в последние дни бьет собственные рекорды суточных заражений, зафиксировала еще 47 тысяч случаев коронавируса.

В Италии и Бразилии за этот период было выявлено более 26 тысяч больных. Также более 20 тысяч новых заражений подтвердили в Польше, где раньше не было такого стремительного распространения болезни, в Бельгии, Великобритании и Испании.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 7172 человека –  больше всего в США, Индии, Бразилии, Мексике и Иране.

 

Украина по суточному приросту больных оказалась на 18 месте среди государств мира, по количеству летальных исходов – на 16 месте.

Сейчас в мире болеют коронавирусом больше 11 миллионов человек, умерло – 1 миллион 185 тысяч, вылечились – почти 33 миллиона.

Что предшествовало: За прошедшие сутки в мире обнаружили 504 419 случаев заражения коронавирусом.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

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Напомним: 

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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