За сутки COVID-19 заболели еще 546 тысяч человек – больше всего за время пандемии
28 октября коронавирус обнаружили у почти 546 тысяч человек, что является рекордным показателем за время пандемии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Более 91 тысячу новых случаев заболевания обнаружили в США, где наблюдается резкий рост количества больных.
Почти в два раза меньше заражений зарегистрировали в Индии. Франция, которая в последние дни бьет собственные рекорды суточных заражений, зафиксировала еще 47 тысяч случаев коронавируса.
В Италии и Бразилии за этот период было выявлено более 26 тысяч больных. Также более 20 тысяч новых заражений подтвердили в Польше, где раньше не было такого стремительного распространения болезни, в Бельгии, Великобритании и Испании.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 7172 человека – больше всего в США, Индии, Бразилии, Мексике и Иране.
Украина по суточному приросту больных оказалась на 18 месте среди государств мира, по количеству летальных исходов – на 16 месте.
Сейчас в мире болеют коронавирусом больше 11 миллионов человек, умерло – 1 миллион 185 тысяч, вылечились – почти 33 миллиона.
Что предшествовало: За прошедшие сутки в мире обнаружили 504 419 случаев заражения коронавирусом.
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Напомним:
- 28 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 7 342 человек, 113 больных умерли, 2 990 пациентов выздоровели, 976 человек госпитализированы.