Командувач ОС: Збройні формування Росії спрямовано зривають домовленості

Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявляє, що збройні формування Росії цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей про всеохопне припинення вогню від 22 липня 2020 року

Джерело: заява командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка

Пряма мова: "Я як командувач Об’єднаних сил констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій.

Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.

Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру".

Деталі: Наєв додав, "на вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші".