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Командующий ОС: Вооруженные формирования России направлено срывают договоренности

Пятница, 30 октября 2020, 07:44
Командующий ОС: Вооруженные формирования России направлено срывают договоренности

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявляет, что вооруженные формирования России целенаправленно идут на срыв договоренностей о комплексном прекращении огня от 22 июля 2020 года.

Источник: заявление командующего Объединенными силами Владимира Кравченко

Прямая речь: "Я как командующий Объединенных сил констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехсторонние контактной группой, российско-оккупационные войска совершили прицельные обстрелы украинских позиций.

Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. 

С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира".

Детали: Наев добавил, что "на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСбоевые действияперемирие
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