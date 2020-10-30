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Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 06:49
Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових. Від початку цієї доби двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета". 

Деталі: Наші воїни зазнали поранень минулої доби внаслідок прицільного обстрілу позицій. 

Один військовий отримав кульове поранення, ще один – вогнепальне осколкове через скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Обох бійців доставили до медичних закладів. 

Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного.

"На жаль, унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям", – повідомили у штабі. 

На провокації противника українські військові надали адекватну відповідь. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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