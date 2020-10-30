Стало відоме ім’я одного з бійців, який загинув на Донбасі
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:47
У п’ятницю від ворожої кулі на лінії розмежування загинув сержант морської піхоти 1990 року народження Михайло Старостін.
Джерело: Facebook-сторінка керівниця Центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталя Возаловська
Дослівно: "На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження.
Прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Новорайськ, вулиця Соборна, 1а.
Передісторія:
- Від початку доби 30 жовтня двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів.
- Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загибель двох військових на Донбасі.
Українська правда