Стало відоме ім’я одного з бійців, який загинув на Донбасі

У п’ятницю від ворожої кулі на лінії розмежування загинув сержант морської піхоти 1990 року народження Михайло Старостін.

Джерело: Facebook-сторінка керівниця Центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталя Возаловська

Дослівно: "На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження.

Прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Новорайськ, вулиця Соборна, 1а.

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