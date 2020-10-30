Стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе
Пятница, 30 октября 2020, 15:47
В пятницу от вражеской пули на линии разграничения погиб сержант морской пехоты 1990 года рождения Михаил Старостин.
Источник: Facebook-страница руководителя Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская
Дословно: "На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения.
Прощание с героем состоится 31 октября 2020 года, в 12 часов по адресу: Херсонская область, Белозерский район, с.Новорайск, улица Соборная, 1а.
Предыстория:
- С начала суток 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.
- Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.
Украинская правда