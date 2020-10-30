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Стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе

Пятница, 30 октября 2020, 15:47

В пятницу от вражеской пули на линии разграничения погиб сержант морской пехоты 1990 года рождения Михаил Старостин.

Источник: Facebook-страница руководителя Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская

Дословно: "На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения.

Прощание с героем состоится 31 октября 2020 года, в 12 часов по адресу: Херсонская область, Белозерский район, с.Новорайск, улица Соборная, 1а.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Донбассвойнаубийство


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