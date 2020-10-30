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Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:21
Фото з Facebook Міноборони

Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загибель двох військових на Донбасі.

Джерело: Українська делегація у ТКГ Telegram

Дослівно: "О 0.28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ".

Передісторія:

Українська правда
Теми: ТКГДонбас


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