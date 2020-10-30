Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 08:21
Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загибель двох військових на Донбасі.
Джерело: Українська делегація у ТКГ Telegram
Дослівно: "О 0.28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ".
Передісторія:
- 29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових.
- Від початку доби 30 жовтня двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів.
Українська правда