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Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 08:21
Загибель захисників на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ
Фото з Facebook Міноборони

Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загибель двох військових на Донбасі.

Джерело: Українська делегація у ТКГ Telegram

Дослівно: "О 0.28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ТКГДонбас
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